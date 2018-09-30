فراشة الفلوت تتألق في حفل الأوبرا بحضور كبار الشخصيات..صور

أحيت الدكتورة رانيا يحيي عازفة الفلوت الملقبة بـ"فراشة الفلوت" حفلا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، نال استحسان الجمهور وطالب الحضور بأن تعيد عزف العديد من مقطوعات عدة مرات، وسط حضور كبار الشخصيات من بينهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق.



وشارك الدكتورة رانيا يحيي في الحفل العديد من نجوم الموسيقي والغناء بالإضافة إلى الطفلين يحيى الهرميل وفريدة الهرميل، اللذان أشاد الحضور بأداءهما خلال الحفل، الذي شهد تقديم مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية العالمية منها (سي لا في) و(ثلاث دقات) وأغنية (ديسباسيتو).



واستمتع الحضور بعزف مجموعة من الأغاني القديمة الراقية لسعاد حسني وكوكب الشرق أم كلثوم، إلي جانب الاستعانة بفريق موسيقي متميز لأول مرة مع الموسيقي زاكو، واختتم الحفل بمجموعة من الأغاني الوطنية.



يذكر أن الحفل حضره إلى جانب الدكتور عصام شرف، والمستشار الثقافي الصيني شي يوه وين، واللواء محمد عباس، واللواء أبوبكر عبدالكريم، واللواء محمود متولي، واللواء أحمد جاد منصور، واللواء فؤاد فيود، واللواء عبد الحميد خيرت، واللواء أسامة راغب واللواء محمود خلف، اللواء راضي عبدالعاطي، والدكتورة نائلة عمارة، والدكتور حسن عماد مكاوي وعدد من الفنانين والمخرجين العرب، ونجوم الإعلام وعددا من الصحفيين، والأساتذة الأكاديميين وكبار المسئولين.