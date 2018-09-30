طلاب تربية فنية حلوان يستلهمون التراث القبطي والإسلامي.. صور

شارك عدد من طلبة الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان في الإحتفالية التي نظمها المتحف الإسلامي بالتعاون مع المتحف القبطي، السبت، بمناسبة توافق رأس السنتين الهجرية والقبطية بحضور د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي وجيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي وعدد من القساوسة وشيوخ الأزهر.



مشاركة الطلاب جاءت علي شكل معرض فني بعنوان "الإستلهام من التراث"، الذي تضمن لوحات من الفن التشكيلي مستوحاة من الفن القبطي والإسلامي.



وحرصت الدكتورة سحر السعيد الأستاذ المساعد بقسم الرسم والتصوير بالكلية علي شرح فلسفة المعرض، التي تقوم علي وجود تواصل بين الفن الإسلامي والفن القبطي، وهذا يظهر في سمات فنية كثيرة مشتركة بينهما، وهو ما إتضح في اللوحات التي رصدت عدة مشاهد وثوابت في الفنين الإسلامي والقبطي، خاصة مشاهد السيدة العذراء والسيد المسيح.