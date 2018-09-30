130 ألف طن من القمامة تهدد حياة المواطنين بالمحلة.. فيديو وصور

سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه الآلاف من أبناء ومواطني مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية بسبب استمرار تجاهل المسئولين لأزمة تجمع وتراكم أكثر من 130 ألف طن من أكوام القمامة بمصنع التدوير بطريق " المحلة – المنصورة " وهو ما تسبب فى تصاعد الأدخنة والأبخرة السامة وتكون كميات من البرك والمستنقعات مما يعد مأوي لانتشار الأمراض والأوبئة المزمنة التي تعد خطر على الأطفال وكبار السن من الرجال والسيدات.



فى المقابل أعطي اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى اللواء المهندس هشام شادي سكرتير عام محافظة الغربية بالضرورة التنسيق مع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اللواء ناصر أنور طه سعيا فى التنسيق مع متعهد لنقل أكوام وتلال القمامة المتراكمة داخل وخارج مصنع تدوير على مساحة 10 أفدنة .



عقد محافظ الغربية اجتماع موسع مع وفد جهاز شئون إدارة وتدوير المخلفات الصلبة بالوزارة البيئة لوضع الآليات العاجلة التى تستهدف موافقه على منحة وزارة البيئة التى تصل تكلفتها بقيمه 50 مليون جنيه لدعم مصنعي التدوير للقمامه بمركزي طنطا والمحلة فضلا عن توفير معدات وسيارات لدعم أجهزة النظافة بمجالس المدن والأحياء .



كما استقبل رئيس مدينة المحلة بمصنع تدوير القمامة وفد من وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف السباعي رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة والمهندس أحمد شومان نائب رئيس فريق العمل بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصعبة .



كما أجرى الوفد جولة داخل المصنع وتفقد معداته وطرق التشغيل وأساليب التدوير الموجودة بالمصنع والمقلب الوسيط بجوار المصنع كما عقد عدد من اللقاءات والحوارات مع رئيس المدينة ومسؤولي المصنع حول كيفية إدارة منظومة النظافة بالمحلة.



كما تأتي ضمن خطة وزارة البيئة لتطوير منظومة النظافة وحماية البيئة المصرية وخفض معدلات التلوث فى المرحلة القادمة .



وأضاف السيد البسطوسي متعهد نقل القمامة بقوله "أعمل بدون مقابل لإنقاذ حياه أهل بلدي وبنقل 900 طن يوميا بمدافن خارج المحلة " لافتا الى أنه يباشر مهام عمله طوال 16 سنة متواصلة لتخصيص أكثر من 14 سيارة لوري لنقل القمامة إلى مدافن خلف مول العروبة بطريق " طنطا – المحلة " .