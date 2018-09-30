أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

قال الدكتور محمد حسن، أستاذ علم النفس بجامعة حلوان، أن إدمان الإنترنت والهوس بالسيلفي، يعد مرضًا كإدمان المواد المخدرة.



وتابع "حسن" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الأحد، أن المهوسيين بإلتقاط السيلفي بكافة أشكالة حتى الخطرة منها يعود إلى الرغبة الشديدة للفت الأنظار وجذب إهتمام الأشخاص.



وأشار "حسن" إلى أن لوسائل الإعلام دور قوي في علاج هؤلاء الأشخاص، من خلال التوعية التي تستطيع تقديمها لهم، إضافةً إلى عقد دورات تأهيلية أو وقائية لتلك الفئة المستهدفة.

