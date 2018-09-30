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رياضة

ليفربول يعلن بدء التصويت لاختيار لاعب شهر سبتمبر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:21 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن نادي ليفربول بدء التصويت لاختيار أفضل لاعب للفريق خلال شهر سبتمبر بعد التعادل مع تشيلسي أمس بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وغرد الحساب الرسمي لنادي ليفربول علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليعلن بدء المسابقة علي جائزة لاعب الشهر قائلا :- مازلنا دون هزيمة في الدوري، وحصدنا 4 انتصارات وسجلنا 12 هدفا لكن من كان لاعب الشهر؟ صوتوا على موقعنا لأفضل لاعب لشهر سبتمبر عن طريق هذا الرابط

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/319011-vote-liverpool-player-of-the-month?utm_source=Social&utm_medium=TwitterCards&utm_content=Digital&utm_campaign=LFCTwitterCards

جدير بالذكر أن ليفربول لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في بطولة الدوري ويحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي.

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