قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: تدخل الدولة للتسعير الإجباري أوقات الأزمات يحمي المواطن ويمنع الاستغلال
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توعية 80 شابًا وفتاة بمخاطر الإدمان الإلكتروني بكفر الشيخ| صور

محمود زيدان

شهدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فعاليات اليوم الثاني من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار «شباب واعٍ»، وذلك بمشاركة 80 شابًا وفتاة، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي الرقمي بين النشء والشباب.

ويأتي تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، برعاية جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاء تناول عدة محاور توعوية تهدف إلى تعريف الشباب بمفهوم الإدمان الإلكتروني وآلياته داخل الدماغ، إلى جانب استعراض أبرز مخاطره النفسية والجسدية، مثل القلق واضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية، وتأثيره على الأداء الدراسي والمهني.

وحاضرت اللقاء الدكتورة داليا خطاب، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وقدمت شرحًا مبسطًا وتفاعليًا للمشاركين، كما تطرقت إلى استراتيجيات الوقاية، ومنها تنظيم وقت استخدام الشاشات، وتطبيق «الصيام الرقمي»، وتهيئة بيئة صحية بعيدًا عن المشتتات، بالإضافة إلى عرض عدد من الحلول التقنية التي تساعد على التحكم في وقت الاستخدام.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص المديرية على توعية الشباب بمخاطر الاستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا، وبناء جيل واعٍ قادر على التعامل الإيجابي مع التطور الرقمي.

“وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على الحاضرين، بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولي معاون مدير المديرية للشباب، ومحمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وذلك بتنظيم فريق عمل الإدارة.”

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الشباب والرياضة أخبار الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

ألمانيا تحث إيران على اغتنام محادثات السلام مع واشنطن

جانب من لقاء وزير الخارجية المغربي وبياتي مينل ريزينغر

بالصور

فيديو

حكاية بطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

