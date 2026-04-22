توعية 80 شابًا وفتاة بمخاطر الإدمان الإلكتروني بكفر الشيخ| صور

شهدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فعاليات اليوم الثاني من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار «شباب واعٍ»، وذلك بمشاركة 80 شابًا وفتاة، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي الرقمي بين النشء والشباب.

ويأتي تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، برعاية جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاء تناول عدة محاور توعوية تهدف إلى تعريف الشباب بمفهوم الإدمان الإلكتروني وآلياته داخل الدماغ، إلى جانب استعراض أبرز مخاطره النفسية والجسدية، مثل القلق واضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية، وتأثيره على الأداء الدراسي والمهني.

وحاضرت اللقاء الدكتورة داليا خطاب، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وقدمت شرحًا مبسطًا وتفاعليًا للمشاركين، كما تطرقت إلى استراتيجيات الوقاية، ومنها تنظيم وقت استخدام الشاشات، وتطبيق «الصيام الرقمي»، وتهيئة بيئة صحية بعيدًا عن المشتتات، بالإضافة إلى عرض عدد من الحلول التقنية التي تساعد على التحكم في وقت الاستخدام.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص المديرية على توعية الشباب بمخاطر الاستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا، وبناء جيل واعٍ قادر على التعامل الإيجابي مع التطور الرقمي.

“وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على الحاضرين، بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولي معاون مدير المديرية للشباب، ومحمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وذلك بتنظيم فريق عمل الإدارة.”