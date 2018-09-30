أسماء مدارس الثانوي العام منخفضة الكثافة في المنوفية.. صور

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، بقيادة مختار شاهين، أسماء المدارس منخفضة الكثافة، والتي سينخفض فيها مجموع القبول بالثانوي العام إلى 207.5 درجة، في العام الدراسي الجديد.



وتتبع تلك المدارس، 9 إدارات تعليمية هي شبين الكوم وبركة السبع وسرس والباجور وتلا وأشمون والسادات ومنوف وقويسنا، وأكدت المديرية أنه لن يتم السماح للطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة للتحويل على المدارس ذات الكثافة المرتفعة هذا العام وذلك لاستقرار العملية التعليمية.