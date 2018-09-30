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حوادث

ضبط شخص محكوم عليه فى 463 حكما قضائيا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:51 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
مصطفى الرماح
نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط محكوم عليه هارب من 463 حكما قضائيا صادر ضده، ومديونية بلغت 93 مليون جنيه.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام المحكوم عليه "على . ر . ع" – مواليد 1983 – رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى شركات الإنشاءات - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة بالهرب من محل إقامته خشية ضبطه (صادر ضده عدد 463 حكما فى قضايا "شيكات، نصب، سرقة تيار كهربى" بلغت جملة العقوبة فيها 146 سنة حبس، وكفالات بلغت 210 آلاف جنيه.. وإجمالى مديونية قدرها 93 مليون جنيه).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد محل اختباء المحكوم عليه بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة .. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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