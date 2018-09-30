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أخبار البلد

إعلام المصريين تتكفل بمعاش شهري للصحفية الراحلة هند موسى

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:17 م
صدى البلد
قررت مجموعة "إعلام المصريين" التكفل بمعاش شهرى ثابت للزميلة الراحلة هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة "التحرير"، تكريمًا للمجهودات التى قدمتها الراحلة للصحافة الفنية، وستتواصل "إعلام المصريين"، مع أسرة الراحلة لإتمام إجراءات صرف المعاش.

وتوفيت هند موسى، أمس السبت إثر تعرضها لحادث أليم بطريق العين السخنة أثناء عودتها من تغطية مهرجان الجونة السينمائى بمدينة الغردقة، وهى الحادثة التى أثارت صدمة كبيرة فى الوسط الفنى والصحفى لما كانت تتمتع به الزميلة من أخلاق ومهنية وإخلاص كبير يشهد لها به الوسط الصحفى.

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