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رياضة

الاتحاد السعودي يسعى لتحقيق أول انتصار أمام الوصل اليوم

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:29 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
يسعى فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى تحقيق انتصاره الأول في الموسم الجاري، بعد النتائج غير المرضية لإدارته برئاسة نواف المقيرن، وجماهير الفريق، وذلك حينما يحل ضيفًا على الوصل الإماراتي اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال على ملعب زعبيل في دبي.

ولم يستطع الاتحاد منذ بداية الموسم الجاري، تحقيق أي انتصار، حيث خسر السوبر السعودي أمام نظيره الهلال بنتيجة، 2/1، كما خسر أول ثلاث مباريات من دوري كأس محمد بن سلمان للتحرفين أمام كل من الشباب 1/0، والقادسية 3/0، والتعاون 5/3، وتعادل مع الوحدة في مباراته الأخيرة 1/1، فيما تعادل مع نظيره الوصل في ذهاب كأس زايد بنتجية 1/1.

عصفت النتائج غير المرضية للفريق الجداوي بالجهاز الفني بقيادة رامون دياز، حيث أعلن نواف المقيرن إقالة الأرجنتيني، وتكليف السعودي بندر باصريح بمهمة قيادة الفريق، قبل أن يعلن النادي قبل يومين تعاقده مع الكرواتي سلافن بيليتش لتولي مهمة تدريب الفريق.

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