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أخبار العالم

بلومبرج: مصر تتواصل مع بنك أمريكي لدعم الاستثمار في سوق الديون

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:32 م
مصر تتواصل مع بنك
مصر تتواصل مع بنك أمريكي لدعم الاستثمار
رشا عبد الوهاب
نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها إن مصر تخطط للتواصل مع بنك "جي.بي. مورجان" الأمريكي لإدراجها في مؤشرات سندات الأسواق الناشئة لدعم الاستثمار في سوق الدين الداخلي.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن الحكومة لم تتواصل حتى الآن مع "بي جي مورجان"، إلا أنها تتخذ خطوات لضمان أن الدين مناسب لإدماجها خلال العام القادم، وفقا لما صرحت به المصادر المطلعة على هذه التحركات، والتي رفضت ذكر اسمها، كما لم يرد مسئولون من وزارة الخارجية على طلبات الوكالة من أجل الرد على استفساراتها.

وأضافت أن الخطة جاءت بعد الطلب الأجنبي على الدين المصري، والذي تراجع وسط عمليات بيع في الأصول الخطرة.

وكان محمد معيط وزير المالية صرح لوكالة "بلومبرج" بأن مصر تجرى حاليا محادثات مع شركة يوروكلير، التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، من أجل تسوية معاملاتها الخاصة بالديون المحلية، إضافة إلى ترويج السندات الدولية.

ويتعين على المستثمرين حاليا المرور عبر البنوك المحلية لتصفية المعاملات في سندات الخزانة والسندات.

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