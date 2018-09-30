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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018 في ختام التعاملات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:40 م
الذهب
الذهب
مايكل عياد
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 30-9-2018، بشكل طفيف عن التعاملات الصباحية وذلك بمعدل حوالي جنيهين على كل جرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 597 جنيهًا.

فيما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 512 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 682 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب قيمة وصلت إلى 4771 جنيهًا، بارتفاع 11 جنيهًا عن تعالملات الصباح، وسجلت أوقية الذهب نحو 1192 دولارًا عالميًا.

وأشارت توقعات إلى تغير هذا السعر خلال الساعات المقبلة فى ظل عدم استقرار سوق الذهب عالميًا بعد رفع سعر الفائدة لدى أمريكا، بمجرد فتح التداول على الذهب.

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