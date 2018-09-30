نتائج الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر..اليوم

انتهت منذ قليل باقي مباريات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر،حيث حسمت ركلات الترجيح مباراتين من اصل 6 مباريات .



وحقق فريق أسوان الفوز على منافسه سوهاج بنتيجة هدف دون رد ليضرب موعدا مع فريق الألومنيوم يوم الأربعاء المقبل بدور التمهيدي الخامس لبطولة كأس مصر.



وجاءت باقي النتائج كالتالى :-



سوهاج 0 : 1 أسوان



الألومنيوم 1 : 0 النصر للتعدين



بني سويف‏1 : 1 تليفونات بني سويف

وتنتهي ضربات الترجيح بفوز الأول 5 : 4



شيكو 0 : 2 المنصورة



طنطا‏ 1 : 1 المصري بالسلوم

وتنتهي المباراة بفوز ابناء السيد البدوي 4/3 بضربات الترجيح