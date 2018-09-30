نتائج الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر..اليوم

انتهت منذ قليل باقي مباريات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر،حيث حسمت ركلات الترجيح مباراتين من اصل 6 مباريات .
وحقق فريق أسوان الفوز على منافسه سوهاج بنتيجة هدف دون رد ليضرب موعدا مع فريق الألومنيوم يوم الأربعاء المقبل بدور التمهيدي الخامس لبطولة كأس مصر.
وجاءت باقي النتائج كالتالى :-
سوهاج 0 : 1 أسوان
الألومنيوم 1 : 0 النصر للتعدين
بني سويف1 : 1 تليفونات بني سويف
وتنتهي ضربات الترجيح بفوز الأول 5 : 4
شيكو 0 : 2 المنصورة
طنطا 1 : 1 المصري بالسلوم
وتنتهي المباراة بفوز ابناء السيد البدوي 4/3 بضربات الترجيح
وحقق فريق أسوان الفوز على منافسه سوهاج بنتيجة هدف دون رد ليضرب موعدا مع فريق الألومنيوم يوم الأربعاء المقبل بدور التمهيدي الخامس لبطولة كأس مصر.
وجاءت باقي النتائج كالتالى :-
سوهاج 0 : 1 أسوان
الألومنيوم 1 : 0 النصر للتعدين
بني سويف1 : 1 تليفونات بني سويف
وتنتهي ضربات الترجيح بفوز الأول 5 : 4
شيكو 0 : 2 المنصورة
طنطا 1 : 1 المصري بالسلوم
وتنتهي المباراة بفوز ابناء السيد البدوي 4/3 بضربات الترجيح