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رياضة

نتائج الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر..اليوم

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:45 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت منذ قليل باقي مباريات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر،حيث حسمت ركلات الترجيح مباراتين من اصل 6 مباريات .

وحقق فريق أسوان الفوز على منافسه سوهاج بنتيجة هدف دون رد ليضرب موعدا مع فريق الألومنيوم يوم الأربعاء المقبل بدور التمهيدي الخامس لبطولة كأس مصر.

وجاءت باقي النتائج كالتالى :-

سوهاج 0 : 1 أسوان

الألومنيوم 1 : 0 النصر للتعدين

بني سويف‏1 : 1 تليفونات بني سويف
وتنتهي ضربات الترجيح بفوز الأول 5 : 4

شيكو 0 : 2 المنصورة

طنطا‏ 1 : 1 المصري بالسلوم
وتنتهي المباراة بفوز ابناء السيد البدوي 4/3 بضربات الترجيح

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