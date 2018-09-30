انضمام عدد من الشخصيات العامة لحزب الوفد بالفيوم .. صور

شهد حزب الوفد بالفيوم، انضمام العديد من الشخصيات العامة بالفيوم منهم الدكتور علاء العشيري نائب مدير مستشفى الفيوم العام، والدكتور عزوز منصور مدير عام المستشفى العام السابق، والمهندس عبدالحكيم السلال، ومحمد سليمان طلبه رئيس مجلس مدينة إطسا السابق، وخالد السنراوي ويوسف علي رجب بالحكم المحلي ورجل الأعمال عادل عابدين، والحاج محمود عبد الفتاح.



جاء انضمامهم إيمانا من الحزب لضم العديد من الكوادر، بحضور الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل رئيس الحزب بالفيوم.



كان الحزب شهد خلال الأيام الماضية انضمام المئات إلى عضويته.

