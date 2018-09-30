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محافظات

تدنى مستوى النظافة يطيح برئيس وحدة محلية بدمياط

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:06 م
الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط
دمياط زينب الزغبي
أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارا بإقالة محمد عبده الباز، رئيس الوحدة المحلية بالخياطة، لتقاعسه فى أداء مهام عمله، والذى أدى إلى تدنى مستوى النظافة بالقرية، وكثرة شكوى المواطنين من تراكم تلال القمامة خاصة بالقرب من أسوار المدارس والشوارع الرئيسية بالقرية.

كما قامت عوض بتكليف رئيس الوحدة المحلية بالخياطة بالعمل بقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وتكليف مهند مأمون سالم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية بالخياطة.

وشددت محافظ دمياط، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة والعمل على خدمة المواطنين ولن تتهاون مع المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي.

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