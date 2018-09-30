انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني.. صور

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يستضيفه قصر المانسترلى بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة ، بالسلام الجمهوري، وذلك للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني.



يحضر المؤتمر الدكتورة سهير عبد القادر، مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الاسبق، والسفير الصيني بالقاهرة، والمنتج محسن علم الدين، والفنان سامى مغاوري، إضافة لسفراء عدد من الدول.



وتقام الدورة الثالثة من "مهرجان الفنون والفلكلور الافروصينى" تحت شعار "100 سنة مانديلا .. أفريقيا.. الدول العربية"، وذلك فى الفترة ما بين 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، ودول جنوب أفريقيا هما ضيف شرف المهرجان.



ومن المقرر أن يجتمع على أرض مصر، فنون دول أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية إلى جانب الدول العربية التى تشارك فى الدورة الثالثة بجانب مشاركات لـ ذوى القدرات الخاصة.



ويأتى انطلاق الدورة الثالثة فى إطار النجاح الذى حققته الدورتين الأولى والثانية من مهرجان، الذى يتم تنظمه من وزارة السياحة والثقافة والآثار الخارجية وسفارات الدول المشاركة.