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تعليم

مكتب رعاية الطلاب يجتمع بالأخصائيين الاجتماعيين في منطقة شمال سيناء

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
محمد شحتة
عقد مكتب التربية الاجتماعية بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اجتماعًا برئاسة محمد عبدالعظيم محمد مدير عام المنطقة، بمعهد فتيات بئر العبد الثانوي التابع لإدارة بئر العبد التعليمية.

تضمن الاجتماع شرحًا مفصلًا عن أهمية مكاتب الخدمة المدرسية ودورها فى اليوم الدراسى، كما تم توزيع النشرات والمسابقات المختلفة للعام الدراسي الجديد ومناقشة الأخصائيين فيها، كما تناول الاجتماع المساعدات وبعض النقاط الخاصة بمجلس الآباء والاتحادات الطلابية.

حضر الاجتماع حمدى ابو الدهب مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، ومصطفى على وكيل الإدارة التعليمية ببئر العبد، وعزة فاروق الموجه العام للتربية الاجتماعية بالمنطقة.

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