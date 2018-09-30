محافظ أسوان يقرر إحالة مسئولي مشروع النقل الداخلى للتحقيق

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إحالة مدير مشروع النقل الداخلي والعاملين فيه للتحقيق نظرًا لتقصيرهم فى إصلاح أتوبيسات المشروع بما يعتبر إهدارا للمال العام مع إحالتهم إلى النيابة الإدارية فى حالة ثبوت الإهمال المتعمد.



جاء ذلك أثناء توجه اللواء أحمد إبراهيم إلى مكتبه حيث لاحظ انتظار عدد كبير من المواطنين والطلاب فى الشوارع لوسائل المواصلات العامة وذلك أثناء وقت الذروة، وهو الذى حدا به إلى تغيير مسار تحركه لجراج مشروع النقل الداخلى التابع للمحافظة بطريق السادات من أجل الوقوف على أسباب قلة أعداد أتوبيسات المينى باص التابعة للمشروع للعمل على خطوط السير المختلفة ليفاجئ المحافظ بأن تشغيل المشروع لا يتعدى إلا 4 أتوبيسات فقط من إجمالى 30 أتوبيس تم تدشينهم فى عام 2011.



كما وجه محافظ أسوان بقيام لجنة فنية بمعاينة هذه الأتوبيسات، بجانب سيارات ومعدات النظافة التابعة لمشروع المحافظة، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية لكل أتوبيس ومعدة، كما أمر المحافظ بسرعة إصلاح 7 أتوبيسات منهم خلال أسبوع نظرًا لوجود أعطال بسيطة بها ودفعهم لخطوط السير المختلفة من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين وإيجاد وسائل نقل آمنة ومريحة لهم ، بالإضافة إلى إدراج باقى الأتوبيسات فى خطة الإصلاح بشكل عاجل.



وأكد محافظ أسوان على ضرورة قيام كل مسئول وموظف بدوره فى منظومة العمل والبعد عن الإهمال والتراخى للحفاظ على المال العام من الإهدار.