ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مديرية أمن الجيزة تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:48 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
شاركت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ووزارة الصحة، فى حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات أمن الجيزة، إيمانا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى ورغبةً منهم لمساعدة المرضى.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التى تقوم بها أجهزة الوزارة فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.
مديرية أمن الجيزة تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور
مديرية أمن الجيزة تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور
مديرية أمن الجيزة تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور
مديرية أمن الجيزة تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن عن تغيير جديد في حالة الطقس اعتبارا من الغد.. فيديو

السجيني: سنتعاون مع الجميع وحريصون على ظهور الأغلبية النيابية في ثوب جديد

22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لوفاق سطيف

جربي ريجيم الماء لخسارة 5 كيلو في أسبوع

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

حبيب الصدر: 4 مليارات دولار عائدات عراقية لمصر حال فتح التأشيرات

خانت زوجها مع ابن خاله.. القصة الكاملة للعثور على قتيل في ترعة بالفيوم

أول تعليق من وزير الخارجية البحريني على لقائه مع نظيره السوري

تعرف على 8 دول غيرت أسماءها عبر التاريخ

فيل عملاق يدهس طفلا حاول مراقبته.. فيديو وصور مروعة

تليجراف: حروب ترامب التجارية ستكون لصالح الصين

بسبب لعب العيال.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بشبرا الخيمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

فيديو

إلهامي الزيات: مصر من أوائل الدول المشاركة في بورصة برلين السياحية.. فيديو
إلهامى الزيات: منطقة سقارة من أغنى المناطق الأثرية بمصر .. فيديو
إلهامي الزيات: العاملون بالسياحة تراجعوا من 1.8 مليون إلى 600 ألف فقط
مات الولد.. 18 عاما على اغتيال محمد الدرة.. ومازالت جرائم الاحتلال مستمرة.. فيديو
الإنتاج الحربي يتقدم على النجوم بهدف في الشوط الأول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟