مديرية أمن الجيزة تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور

شاركت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ووزارة الصحة، فى حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات أمن الجيزة، إيمانا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى ورغبةً منهم لمساعدة المرضى.



يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التى تقوم بها أجهزة الوزارة فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.