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أصل الحكاية

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
رشا عوني
ربما كان طلب الطفل الشهير محمد صالح الذي بكى من أجل "ربع ساعة نوم" في الفصل بأول يوم دراسي، أمرًا أثار استغراب الجميع، ليصبح الطفل أيقونة الكوميديا الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لكن ماذا لو كان هذا الطلب عادة مسموح بها للطلاب في كوكب الصين الشقيق؟.


سامعة يا حاجة.. النوم
من المؤكد أن الطفل المصري الشهير لم يكن يعلم تلك المعلومة، لكن طلب النوم لمدة ربع ساعة نتيجة تعبه طيلة ساعات اليوم الدراسي، لكن على النقيض تمامًا استطاع الطلاب الصينيون في الحصول على " قيلولة نوم" لمدة 30 دقيقة كي يستعيدوا نشاطهم وتركيزهم.
سامعة يا حاجة.. النوم
فمنذ حوالي 4 سنوات وتحديدًا في 2015، منحت السلطات الصينية طلاب المدارس حصة كاملة للنوم بالفصل لمدة نصف ساعة، وذلك لأن إحدى المدارس بمقاطعة " شانكسي" غرب الصين كانت صغيرة ولا تضم أماكن لراحة الطلاب، وكانت مساكن الطلبة بعيدة عن المدرسة فلم يتمكنوا من الذهاب لمنازلهم لتناول الغداء والراحة ثم العودة مرة أخرى للمدرسة لاستكمال اليوم الدراسي، فتم منحهم نصف ساعة بشكل رسمي للنوم في المدرسة، وذلك وفقًا لما نشرته تقارير الصحف والمواقع العالمية حينها.

ورغم أن هذا القرار يبدو مميزًا في ظاهره إلا أنه مؤلم لبعض الطلاب لأنهم لا ينامون على أسرة بالمدرسة، بل يضعون وسائدهم وملائتهم التي يجلبونها معهم من منازلهم فوق مقاعد الفصل من أجل قيلولة لمدة نصف ساعة فقط وهم مرتدون أحذيتهم وملابسهم.

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور
سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور
سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور
سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

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