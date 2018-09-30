سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

ربما كان طلب الطفل الشهير محمد صالح الذي بكى من أجل "ربع ساعة نوم" في الفصل بأول يوم دراسي، أمرًا أثار استغراب الجميع، ليصبح الطفل أيقونة الكوميديا الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لكن ماذا لو كان هذا الطلب عادة مسموح بها للطلاب في كوكب الصين الشقيق؟.







من المؤكد أن الطفل المصري الشهير لم يكن يعلم تلك المعلومة، لكن طلب النوم لمدة ربع ساعة نتيجة تعبه طيلة ساعات اليوم الدراسي، لكن على النقيض تمامًا استطاع الطلاب الصينيون في الحصول على " قيلولة نوم" لمدة 30 دقيقة كي يستعيدوا نشاطهم وتركيزهم .

فمنذ حوالي 4 سنوات وتحديدًا في 2015، منحت السلطات الصينية طلاب المدارس حصة كاملة للنوم بالفصل لمدة نصف ساعة، وذلك لأن إحدى المدارس بمقاطعة " شانكسي" غرب الصين كانت صغيرة ولا تضم أماكن لراحة الطلاب، وكانت مساكن الطلبة بعيدة عن المدرسة فلم يتمكنوا من الذهاب لمنازلهم لتناول الغداء والراحة ثم العودة مرة أخرى للمدرسة لاستكمال اليوم الدراسي، فتم منحهم نصف ساعة بشكل رسمي للنوم في المدرسة، وذلك وفقًا لما نشرته تقارير الصحف والمواقع العالمية حينها .