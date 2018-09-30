خبيرة تجميل تكشف حقيقة إجراء الرئيس الروسي عمليات تجميل

كشفت صحيفة "ديلي ستار"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بدأ فترة رئاسته الرابعة قد أجرى عمليات تجميل بجفنيه وجبينه وخديه.



وقالت الصحيفة إن بوتين يتحلى بقدر كبير من الاهتمام بمظهره الجسدي، رغم أنه يبلغ من العمر 65 عاما ليحافظ على شخصيته الأصيلة.



وقالت خبيرة في الجراحة التجميلية فى شركة "MYA Cosmetic Surgery "، وهي أخصائية مقرها لندن أن الرئيس الروسي أجرى عمليات تجميل تصل تكلفتها إلى 8،000 جنيه إسترليني.



وأضافت أنها تعتقد أن بوتين خضع لعملية تجميلية خفية غير جراحية ليبدو أصغر سنا، معربة أن بوتين حقن بمادة البوتوكس، وأن جفون عينيه أجريت لها عملية تقويم الجفن.





وأوضحت لصحيفة ديلي ستار أونلاين: "أن فلاديمير بوتين خضع لجراحة تجميلية خفية وإجراءات غير جراحية للمساعدة في تأخير عملية الشيخوخة الطبيعية".



