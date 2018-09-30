وزير الشباب يكرم رئيس الفيفا وأحمد أحمد في شرم الشيخ.. صور

كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي"الفيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي"الكاف".



وتم تسليم "إنفانتينو" و"أحمد أحمد" تمثالا يعبر عن حضارة الفراعنة كتذكار، وتكريما لحضورهما حفل العشاء، الذي ينظمه اتحاد الكرة المصري في شرم الشيخ.



وأقامت الشركة الراعية للاتحاد، حفلا مميزا لضيوف الاتحاد الإفريقي بعد انتهاء الاجتماعات بشرم الشيخ، وتم تنظيم استقبال غير مسبوق لرئيسي فيفا وكاف والأمين العام.

