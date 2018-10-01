ضبط 16 قضية بمحطات المترو خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 16 قضية "سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل" ، و"2712" قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.