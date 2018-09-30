سعيد النقيب: المراغي تفاوض مع الطلاب المحتجين لحل الأزمة

قال سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، ونائب رئيس الاتحاد العامل لعمال مصر، إن الجامعة العمالية تحتاج إلى عملية تطوير شاملة في المناهج والمدرجات والمباني، مضيفا أن الاتحاد يعقد قريبا اجتماعا موسعا لمناقشة عملية التطوير.



وأكد النقيب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رئيس الاتحاد جبالي المراغي يقوم باتصالات على أعلى مستوى لحل أزمة الجامعة العمالية، وسحب درجة البكالوريوس منها ، مضيفا أنه يوجد حل مؤقت بعمل اختبار يؤهل الطالب لحصوله على الدرجة في جامعة أخرى.



وأوضح النقيب، أن اليوم تفاوض رئيس الاتحاد المسؤول عن الجامعة العمالية مع الطلاب المحتجين، وأنه سيتم حل مشكلتهم في أسرع وقت بالتنسيق مع وزاره القوى العاملة والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.



يذكر أن العشرات من طلاب الجامعة العمالية قاموا بوقفة احتجاجية اليوم، بمقر الجامعة، ردا على تصريحات وزير التعليم العالي بقصر مدة الجامعة لسنتين، ومنح درجة دبلوم مهني منتهى، رافضين قرار وزير التعليم العالي إتاحة فرصة قيام الطلاب بعمل معادلة والالتحاق بإحدى الجامعات المصرية، وأنهم من المفترض أن يتم امتحانهم في أربع مواد في فترة تصل لـ 15 يوما، وهو ما اعتبره الطلاب أمرا تعجيزيا لهم.

