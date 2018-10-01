اليوم.. انطلاق حملة الـ100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى بالبحيرة

تبدأ اليوم الاثنين، أولى فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حملة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، ويفتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الحملة بالمركز الصحى المخصص لذلك بالوحدة الصحية بقرية الحجناية بمركز دمنهور.





وأعلنت مديرية الصحة والسكان، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى فى 408 مراكز صحية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي والتى تستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، وذلك باستهداف 3 ملايين و750 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما، من إجمالى سكان محافظة البحيرة بمشاركة 14 ألفا و460 فريقا من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.





وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة بـ"صدى البلد"، توفير جميع المتطلبات التى تتضمن أجهزة التحاليل الخاصة بفيروس سى، اجهزة لقياس الضغط والسكر والسمنة" لتنفيذ الحملة على أكمل وجه، مشيرا إلى صرف العلاج لمريض الضغط والسكر والسمنة فور اكتشافه من المكان الذى كشف فيه، لافتا إلى صرف علاج مرض "فيروس سى" فور اكتشافه من المراكز المتخصصة عن البطاقة وتسجيل بيانات المريض.





وأشار وكيل صحة البحيرة الى الانتهاء من جميع الاستعدادات والإمكانيات بتضافر كافة الجهود من خلال تنفيذ آليات عمل وإجراءات صارمة تم اتخاذها من شأنها المساهمة في إنجاح حملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط، السكر، السمنة المفرطة" وذلك وبالتعاون مع كل الإدارات الصحية والإدارات الفنية والنوعية بمديرية الصحة وخارجها على مستوى المحافظة.





وأوضح "عتمان" أن انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالبحيرة يتم التنسيق مع جميع الجهات الأمنية ومديريات الأوقاف والكنيسة لحث الأئمة والخطباء للتعريف بالحملة وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فيها، والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وجامعة دمنهور لتوعية الطلاب، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 15335 للاستعلام وتلقى الشكاوى من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيتم إرسال البيانات التحليلية لمحافظتهم.



