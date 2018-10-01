محافظ الشرقية يصرف مكافأة مالية للعاملين بمؤسسة تربية بنين وبنات الزقازيق

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشكر للعاملين بمؤسسة تربية البنين والبنات والحضانة الإيوائية بمدينة الزقازيق، كما قرر صرف مكافآت مالية لقيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل، وتشجيعًا لهم على مواصلة تقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة وتوفير احتياجات أبناء المؤسسة.



وكان محافظ الشرقية أجرى زيارة مفاجئة للمؤسسة خلال الأسبوع الماضي للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة لأبناء المؤسسة وتلاحظ نظافتها وتوفير احتياجات الأبناء من الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية.



يذكر أن الدار تضم 74 شابا وفتاة من سن 6 سنوات حتى 25 سنة، و16 طفلا من سن سنة حتى 6 سنوات بمرحلة الحضانة.