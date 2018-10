Night school الأمريكي يتصدر الـ بوكس أوفيس لهذا الأسبوع .. فيديو

تصدر فيلم Night School لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ" بوكس أوفيس" لهذا الأسبوع محققًا 33 مليونا و 500 الف دولار أمريكي في الايام الاولى من عرضه.



وتدور أحداث الفيلم حول اجبار مجموعة من مثيري الشغب على الالتحاق بمدرسة مسائية على أمل اجتيازهم اختبار معادلة الثانوية لإنهاء المرحلة المدرسية في إطار كوميدي.



ودخل إلى السباق الفيلم الكرتوني Small Foot ليحتل المركز الثاني بايرادات وصلت لـ 23 مليون دولار امريكي.



بينما تراجع فيلم The house with clock in its walls مركزين بعد تصدره الـ" بوكس أوفيس" الاسبوع الماضي ليصل للمركز الثالث محققا 12 مليون و 510 ألف دولار أمريكي.



وتدور أحداث الفيلم في عالم الفانتازيا حول افتقاد (لويس بارنافلت) والديه، بعدها يُرسَل إلى ميتشيجان ليعيش مع عمه (جوناثان)، فيكتشف أن عمه ساحر ويدخل معه عالم السحر والشعوذة، لكن هذه القوى السحرية لا تقتصر على أناس طيبين فقط ويبدأ في تعلم أساليب السحر ودخول هذا العالم المريب.