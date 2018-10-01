غدا.. فاطمة عبدالله وأماني خليل تناقشان رواية حذاء فلليني

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء غد الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "حذاء فلليني" للأديب وحيد الطويلة، بمشاركة الناقدتين فاطمة عبد الله وأماني خليل، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة.





يذكر أن وحيد الطويلة روائي وقاص وصحفي مصري، وهو مدير مكتب مجلة الدوحة بالقاهرة، وله عدد من المجموعات القصصية منها: "خلف النهاية بقليل"، "كما يليق برجل قصير"، مائة غمزة بالعين اليسرى"، وله أربع روايات هي: "ألعاب الهوى"، "أحمر خفيف"، "باب الليل" و"حذاء فلليني".



