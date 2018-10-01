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ثقافة

غدا.. فاطمة عبدالله وأماني خليل تناقشان رواية حذاء فلليني

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء غد الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "حذاء فلليني" للأديب وحيد الطويلة، بمشاركة الناقدتين فاطمة عبد الله وأماني خليل، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة.

يذكر أن وحيد الطويلة روائي وقاص وصحفي مصري، وهو مدير مكتب مجلة الدوحة بالقاهرة، وله عدد من المجموعات القصصية منها: "خلف النهاية بقليل"، "كما يليق برجل قصير"، مائة غمزة بالعين اليسرى"، وله أربع روايات هي: "ألعاب الهوى"، "أحمر خفيف"، "باب الليل" و"حذاء فلليني".

وتناول عدد كبير من النقاد رواية "حذاء فلليني" بالنقد والتحليل. وتقول حنان النبلي: "يقدم وحيد الطويلة من خلال هذه الرواية، عالما يفيض بالهشاشة الاجتماعية والقسوة.. يحاول أن يكون صوت كل الذين صرخوا ولم يسمعهم أحد، وأيضا الذين لم يستطيعوا أن يصرخوا.. تتطوَّر الأحداث في هذه الرواية وتتوالى المونولوجات، وكأننا إزاء فيلم سينمائي بتقنية ثلاثية الأبعاد، كل مشهد ينقلك بقوة صادمة نحو المشهد التالي".

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