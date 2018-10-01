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بين الناس

مواطن يناشد وزيرة الصحة بتوفير دواء السرطان.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المريض بالسرطان عبد الله حامد عوض، أحد سكان المندرة مركز دسوق كفر الشيخ، بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمساعدته في الحصول على الدواء الذي يبلغ ثمن العلبة الواحدة 13.000 جنيه شهريا.

وقال "عبدالله" خلال استغاثة تلقاها موقع "صدى البلد" الإخبارى عبر الخدمة المخصصة لشكاوى وهموم القراء، إنه يبلغ من العمر 61 عاما ومصاب بالسرطان.

وتابع قائلا: "الدواء غالي عليا ومفيش حد من عائلتى يقدر عليه وأنا راجل على المعاش ويا دوب الى جاى على أد الى الى رايح الدواء اسمه "نكسفار" العلبة تمنها 13.000 جنيه شهريًا".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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