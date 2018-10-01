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حوادث

بالأسماء..إصابة 27 عاملا فى انقلاب سيارة بالوادي الجديد

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
ًصورة أرشيفية - انقلاب
ًصورة أرشيفية - انقلاب سيارة
منصور ابو العلمين
أصيب 27 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم أثناء توجههم الى مقر عملهم بإحدى المناطق الزراعية على طريق ديروط الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وتم نقلهم لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبها اكدت مديرية الصحة بالمحافظة إن المصابين :هم خضر عمرو يوسف، محمود السيد سعد، 16 سنة، مصطفى السيد سعد، 16 سنة ، أحمد عبد اللطيف حريرى، 41 ، السيدة عبد المقصود إبراهيم، 45 عام ، إبراهيم محمد خليل، 25 سنة ..
كما أصيب كل من: سعدية عامر محمد، 55 سنة، هناء السيد جمعة، 45 سنة ، السيدة عبدالحميد محمود، 35 ، أحمد وحيد محمد، 21 سنة ، نور صابر كامل، 40 سنة ، نادى على نادى، 25 سنة،، محمد عويضة على، 35 سنة، كدمات وسحجات بالجسم.

وأصيب كل من السيد على أحمد، 17 سنة ، إيمان السعيد دسوقى، 29 سنة، ست الكل إبراهيم محمد، 50 سنة،، أبو العينين عبدالمجيد سالم، 50 سنة، نشوى رفعت محمد، 25 سنة ، ممدوح صادق على، 52 سنة، عمرو محمد مصطفى، 21 سنة، محمد عصام لمعان، 21 سنة، صفاء صبحى محمد، 15 سنة، أحمد حبيب عنتر، 30 سنة، إبراهيم السيد محمد، 12 سنة،، حسام محمد خليل، 25 سنة، أم السعد محمد عبدالعزيز، 43 سنة، نادية بدير محمد، 50 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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