ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فوز أمريكي وياباني بجائزة نوبل فى الطب لأبحاثهما في علاج السرطان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
نهى حمدي
أعلن القائمون على توزيع جوائز نوبل في الطب عن فوز كل من "جيمس بي أليسون" و"تاسكو هنجو" لجهودهم في إنتاج علاج لمكافحة السرطان.

فقد تم منح جائزة نوبل بريتز في عام 2018 بشكل مشترك لـ"جيمس بي أليسون" و"تاسكو هونجو" وذلك لاكتشافهما علاج السرطان عن طريق تقليل تأثير المناعة السلبية.

جدير بالذكر، أن جائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تُمنح سنويا، منذ عام 1901 في مجالات العلوم والأدب والسلام تنفيذا لوصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت، في حين يتم توزيع جوائز نوبل في ستوكهولم بالسويد، باستثناء جائزة نوبل للسلام، التي تُمنح في أوسلو بالنرويج.

فوز أمريكي وياباني بجائزة نوبل فى الطب لأبحاثهما في علاج السرطان

ترشيحاتنا

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يتفقدون المسلة الناقصة الأثرية

شاهد.. لقطات مرعبة لحظة ابتلاع زلزال إندونيسيا عائلات بأكملها

ناهد السباعي تكشف سر انفصالها عن زوجها: دلوقتي بقيت سعيدة

مصر تخطف أنظار العالم بعد عمومية الكاف الأسطورية بشرم الشيخ

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018

أقباط نيوجيرسي يستقبلون البابا تواضروس بالتصفيق والزغاريد ونشيد بلادي

البوم عمرو دياب الجديد 2018 .. محمود العسيلي: هذه أغنيتي المفضلة

إسماعيل جابر: 5 قطاعات تحقق قفزة فى التصدير خلال 8 أشهر من 2018

استمرار مسلسل اختلال الفطرة.. العثور على رضيعة داخل حقيبة في الإسكندرية

اليوم .. صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

كشف لغز ذبح طفل الدقهلية.. قتله صديقه وألقى الجثة في المصرف

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

سعفان يفتتح البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص..صور

فيديو

سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يودي للوفاة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟