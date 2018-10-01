فوز أمريكي وياباني بجائزة نوبل فى الطب لأبحاثهما في علاج السرطان

أعلن القائمون على توزيع جوائز نوبل في الطب عن فوز كل من "جيمس بي أليسون" و"تاسكو هنجو" لجهودهم في إنتاج علاج لمكافحة السرطان.





فقد تم منح جائزة نوبل بريتز في عام 2018 بشكل مشترك لـ"جيمس بي أليسون" و"تاسكو هونجو" وذلك لاكتشافهما علاج السرطان عن طريق تقليل تأثير المناعة السلبية.





جدير بالذكر، أن جائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تُمنح سنويا، منذ عام 1901 في مجالات العلوم والأدب والسلام تنفيذا لوصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت، في حين يتم توزيع جوائز نوبل في ستوكهولم بالسويد، باستثناء جائزة نوبل للسلام، التي تُمنح في أوسلو بالنرويج.