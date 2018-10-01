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ننشر طريقة وشروط التقديم فى مسابقة الإيفاد الدائم بوزارة الأوقاف

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:27 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2018م للأئمة فى إطار رسالة وزارة الأوقاف فى نشر صحيح الإسلام بمختلف دول العالم فى ضوء دور مصر الريادى.

وحددت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها فى المتقدمين، وهى: أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل سبع سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وبشرط أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار أى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.

كما يشترط فى الإمام أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين : 2017 ـ 2018م، وألا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

كما يشترط اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة )، واجتياز المقابلة النهائية المقررة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م، وألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي، وألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره تقدم الطلبات على مـوقع الوزارة على الانترنت (أوقاف أون لاين) فقـط، وذلك اعـتبارًا مـن اليوم الاثنين 1 / 10 / 2018م ولمدة شهر؛ على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة.

ومن المقرر أن يتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة علي مرحلتين: الأولي تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.

لتسجيل البيانات يرجى الضغط هنا

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