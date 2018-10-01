أمير الكويت يعزي إمبراطور اليابان ورئيس وزرائها في ضحايا إعصار ترامي

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، برقيتي عزاء إلى الإمبراطور الياباني، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في ضحايا إعصار (ترامي)، الذي ضرب مناطق واسعة من الأراضي اليابانية، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.



وأعرب أمير الكويت، خلال البرقيتين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهما وللشعب الياباني، متمنيا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء، وأن يتمكن المسؤولين اليابانيين من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أربع برقيات عزاء مماثلة إلى إمبراطور اليابان ورئيس وزرائها.