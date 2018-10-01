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أخبار البلد

أكاديمية الطيران تتعاقد على تدريب 153 طالبًا ليبيًا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:52 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورهان خفاجي
صرح الطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بأنه قد تم توقيع برتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة مزايا للإستشارات والتدريب الليبية لتدريب 153 طالبا ليبيا في كل من كلية المراقبة الجوية وكلية الدراسات المتخصصة بالأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بالارتقاء بمنظومة الطيران والخدمات المقدمة على كافة الأصعدة وكذلك تعدد مصادر الدخل وتعظيم العائد.

ومن ناحية أخرى قام الطيار إلياس صادق بتسليم شهادات التدريب لطلبة وطالبات الجامعة المصرية الصينية من مختلف الكليات والذين اجتازوا التدريب العملي الصيفي بالأكاديمية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى وزارة الطيران المدني.

أيضا شملت أنشطة الاكاديمية تنظيم احتفالية لتخريج دفعة معلومات الطيران، وكذلك استقبال دفعة جديدة من الطلاب المصريين والوافدين للإلتحاق بالأكاديمية خلال العام الدراسي 2018/2019 .
أكاديمية الطيران تتعاقد على تدريب 153 طالبًا ليبيًا
أكاديمية الطيران تتعاقد على تدريب 153 طالبًا ليبيًا

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