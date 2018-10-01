محافظ الأقصر يبحث تطوير مشروع التغيرات المناخية مع مدير برنامج الأغذية

بحث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الاثنين، مع منجستاب هايلى الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمصر، سبل التعاون المشترك بين برنامج الغذاء العالمي ومحافظة الأقصر في عدد من المجالات المختلفة.



وذكر بيان صادر عن المحافظة أن اللقاء استعرض مناقشة المشروعات التي ينفذها البرنامج بالأقصر وعلى رأسها مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر "التغيرات المناخية" والذي يتم تنفيذه بعدد من قرى مدن اسنا والبياضية بالمحافظة.



وبحث الجانبان إمكانية التوسع في مشروع "التغيرات المناخية" ليشمل عدة مراكز وقرى أخرى بالمحافظة، كما تطرق اللقاء إلى دراسة مشروع إنشاء مركز تنسيقي لنشر المعرفة بالأقصر تكون مهمته نشر التجارب الناجحة التي يقوم بها برنامج الأغذية في مصر بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة ونقل الخبرات لأهالي الأقصر للاستفادة منها.



واختتم اللقاء بمناقشة الاستعدادات للزيارة المرتقبة لوفد من الاتحاد الأفريقي للمحافظة في نوفمبر المقبل على هامش زيارته لمصر في إطار اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 في الدورة الحادية والثلاثين؛ تقديرًا لدورها الريادي في القارة الأفريقية.