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رياضة

رئيس برشلونة يكشف موقف النادي من ضم بوجبا.. ويحسم مصير ميسي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:31 م
بوجبا وميسي
بوجبا وميسي
حسن العمدة
كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الإسباني، حقيقة اهتمام النادي الكتالوني، بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت "الأنباء التي قالت إننا عرضنا على اليونايتد، الحصول على ياري مينا وأندريه جوميز ومبلغ مالي، مقابل بوجبا، ليست صحيحة".

وأضاف "لم أتناول هذه المسألة مع إد وودوارد، المدير التنفيذي لليونايتد، أعتقد أن بوجبا سيظل مع الفريق الإنجليزي لفترة طويلة، لأن الأندية الكبيرة تريد الاحتفاظ بأفضل اللاعبين".

وعن ليونيل ميسي، أوضح "أتمنى أن يُنهي مسيرته في البارسا، إنه لا يريد الرحيل، نسعى للإبقاء عليه مع إحاطته بلاعبين كبار، لا ننوي بيع اللاعبين العظماء".

وتطرق بارتوميو، للحديث عن عودة محتملة لبيب جوارديولا، قائلًا "إنه عبقري، الأبواب مفتوحة متى أراد العودة، لقد سمعته يقول بإنه يود تولي مهمة فريق لاماسيا في المستقبل، يبدو هذا أمرًا رائعًا بالنسبة لي".

وأردف "لقد عرضنا بالفعل عليه هذا الأمر، عندما أخبرنا بأنه يريد الرحيل، لأنه كان متعبًا من الضغط الكبير، لذا فإن عودته ستكون الخبر الرائع للنادي".

ونوه إلى أن"الهدف الرئيسي لبرشلونة هو لقب الليجا، رغم أنه يتعين علينا الاعتراف بأن دوري الأبطال هدف جذاب".

وأتم "اللعب في ميامي ضد جيرونا سيكون أمرا جيدا، إذا وافقت جميع الأطراف، وسيكون مفيدا لجميع أندية الليجا".

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رئيس برشلونة يكشف موقف النادي من ضم بوجبا.. ويحسم مصير ميسي

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