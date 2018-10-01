وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم الاثنين، إن إسرائيل سعت إلى "تبرير عدوان آخر" بزعمها كذبا وجود مواقع صاروخية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران قرب مطار بيروت.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد خلال كلمته أمام الأمم المتحدة قبل أيام ثلاثة مواقع قرب المطار قال إن حزب الله يحول فيها "قذائف غير دقيقة" إلى صواريخ دقيقة التوجيه.



وصرح باسيل خلال اجتماع دعا إليه لسفراء أجانب للرد على اتهامات نتنياهو بأن هناك "تصريحات كثيرة... تؤكد حيازة حزب الله لصواريخ دقيقة".



لكنه أضاف "هذا لا يعني أن هذه الصواريخ موجودة في محيط مطار بيروت".



واصطحب باسيل الدبلوماسيين، وبينهم مبعوثون روس وإيرانيون، والصحفيين في جولة شملت ثلاثة مواقع قرب المطار منها ملعب فريق العهد الذي ينافس في الدوري اللبناني لكرة القدم، والذي حددت إسرائيل أنه أحد المواقع.



وقال باسيل، وهو حليف سياسي لحزب الله، إن إسرائيل تهدف إلى "تزييف الحقائق المتعلقة بلبنان ونشر الأكاذيب التي تحمل بذور تهديد لا يخيفنا".



وأضاف أن نتنياهو استخدم منصة الجمعية العام للأمم المتحدة "لتبرير عدوان آخر على بلد ذي سيادة مثل لبنان".