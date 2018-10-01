ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:34 م
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني جبران باسي
رويترز
قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم الاثنين، إن إسرائيل سعت إلى "تبرير عدوان آخر" بزعمها كذبا وجود مواقع صاروخية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران قرب مطار بيروت.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد خلال كلمته أمام الأمم المتحدة قبل أيام ثلاثة مواقع قرب المطار قال إن حزب الله يحول فيها "قذائف غير دقيقة" إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

وصرح باسيل خلال اجتماع دعا إليه لسفراء أجانب للرد على اتهامات نتنياهو بأن هناك "تصريحات كثيرة... تؤكد حيازة حزب الله لصواريخ دقيقة".

لكنه أضاف "هذا لا يعني أن هذه الصواريخ موجودة في محيط مطار بيروت".

واصطحب باسيل الدبلوماسيين، وبينهم مبعوثون روس وإيرانيون، والصحفيين في جولة شملت ثلاثة مواقع قرب المطار منها ملعب فريق العهد الذي ينافس في الدوري اللبناني لكرة القدم، والذي حددت إسرائيل أنه أحد المواقع.

وقال باسيل، وهو حليف سياسي لحزب الله، إن إسرائيل تهدف إلى "تزييف الحقائق المتعلقة بلبنان ونشر الأكاذيب التي تحمل بذور تهديد لا يخيفنا".

وأضاف أن نتنياهو استخدم منصة الجمعية العام للأمم المتحدة "لتبرير عدوان آخر على بلد ذي سيادة مثل لبنان".

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

عاشور: جاهزون لمواجهة وفاق سطيف.. ولدينا إصرار للفوز بدوري الأبطال

رئيس الوزراء يزور جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.. صور

موعد مباراة الاسماعيلي القادمة

رويترز: الأمم المتحدة تسحب موظفيها من قطاع غزة

عالمان يتوصلان لعلاج سرطان الجلد ويفوزان بجائزة نوبل للطب

ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

موعد إجراء قرعة دور الـ16 للبطولة العربية والقنوات الناقلة

رئيس جامعة أسيوط يوقع الكشف الطبي على طالب ألقى بنفسه من الطابق الثالث

لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

الغرفة التجارية: لا زيادة في سعر الفينو.. وحجمه ثابت.. فيديو
وزير الآثار: نستقبل منظمي الرحلات البلجيكيين ترويجا للسياحة ..فيديو
فيديوجراف| إحراق منزل مهجور بسبب هجوم الصراصير
أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو
المشاط: زيادة ملحوظة في نسب السياحة الثقافية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟