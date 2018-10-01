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أخبار العالم

الأمن العام اللبناني: 752 نازحا سوريا عادوا اليوم إلى بلادهم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية اليوم عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 752 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق مختلفة داخل لبنان.

وذكر الأمن العام اللبناني – في بيان له مساء اليوم – أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية، من خلال المعابر الحدودية مع سوريا (المصنع والعبودية والزمراني) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، من 9 نقاط للتجمع، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

وأكد أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.

ويتولى الأمن العام اللبناني منذ نحو 3 شهور عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

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