نجم الترجي: بريميرو الأنجولي فريق محترم وسنلعب علي نقاط ضعفه

تنطلق غدا الثلاثاء، مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة الترجي التونسي الذي يحل ضيفا على بريميرو أوجوستو الأنجولي، ثم يستضيف الأهلي المصري نظيره وفاق سطيف الجزائري.





في المواجهة الأولى، يسعى الترجي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مستضيفه بريميرو أوجوستو، والاقتراب خطوة من نهائي البطولة القارية للأندية.





وستكون مواجهة الأهلي، حامل اللقب 8 مرات (رقم قياسي)، أمام ضيفه وفاق سطيف، من نوع خاص.





وقال سامح الدربالي، ظهير أيمن الترجي، لوسائل الإعلام: "سنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بريميرو أوجوستو، تجعلنا نخوض لقاء الإياب بأريحية".





وتابع: "بريميرو فريق محترم، بدليل نجاحه في إزاحة مازيمبي أحد المرشحين للفوز باللقب وبلوغه قبل النهائي لم يأت صدفة".





وواصل الدربالي: "يجب الاستعداد بشكل جيد لمواجهة المنافس على أرضه بكل جدية ومعرفة نقاط قوته وضعفه لتحقيق نتيجة جيدة خارج ملعبنا".





ويعول الترجي، بقيادة المدرب خالد بن يحيى، على خبرة لاعبيه من أجل تحقيق نتيجة جيدة خارج ملعبه، تدعم فرصه في التأهل للنهائي والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، الذي سبق له التتويج به عامي 1994 و2011.



