محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض الدائم للسلع في غرب المدينة ..صور

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم "الاثنين"، المعرض الدائم للسلع الغذائية والاستهلاكية؛ لمتابعة التخفيضات بهذا المعرض الذي يهدف إلى توفير السلع المخفضة للمواطنين.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن المعرض الدائم في غرب المدينة، يضم 107 محال تجارية لتقديم السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية بالتواجد في الشارع لمراقبة الأسعار والتواصل مع المواطنين.



