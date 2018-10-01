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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض الدائم للسلع في غرب المدينة ..صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:33 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض الدائم للسلع غرب المدينة
محمود زيدان
تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم "الاثنين"، المعرض الدائم للسلع الغذائية والاستهلاكية؛ لمتابعة التخفيضات بهذا المعرض الذي يهدف إلى توفير السلع المخفضة للمواطنين. 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المعرض الدائم في غرب المدينة، يضم 107 محال تجارية لتقديم السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية بالتواجد في الشارع لمراقبة الأسعار والتواصل مع المواطنين.

ودعا محافظ كفر الشيخ، إلى جذب مزيدٍ من العارضين لبيع السلع والمنتجات بالمعرض الدائم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، داعيًا المواطنين إلى التسوق من هذا المعرض الذي يقدم خصومات مناسبة على السلع المختلفة.
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض الدائم للسلع في غرب المدينة ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض الدائم للسلع في غرب المدينة ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض الدائم للسلع في غرب المدينة ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض الدائم للسلع في غرب المدينة ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض الدائم للسلع في غرب المدينة ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض الدائم للسلع في غرب المدينة ..صور

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