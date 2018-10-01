بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الوفد الإيطالي الكنسي

وصل الوفد الكاثوليكي الإيطالي رفيع المستوي، الذي يزور مصر بقيادة رئيس الأساقفة لويجي فاري، واستقبله غبطة البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك والانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك ومنظم الزيارة. ويلتقي الوفد غدا مع عدد من المسئولين والشخصيات العامة كما يقوم بزيارة لعدد من الأماكن الاثرية.



فيما يعقد الوفد مؤتمرا صحفيا بخصوص الزيارة الأربعاء المقبل للحديث عن أهم نتائجها.



وصرح نيافة الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك بأن الوفد الكنسي الكاثوليكي الايطالي حريص على ان يلتقي اطيافا مختلفة من المجتمع المصري وزيارة الأماكن الاثرية للتأكيد على العلاقات التاريخية التي تربط الكنيسة الكاثوليكية الايطالية ومصر من جهة وإيطاليا ومصر من جهة أخرى.