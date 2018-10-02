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رياضة

الأهلي: اعترضنا على قرار الـ 8500 عضو.. ومازال هناك وقت للتفاوض.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:22 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي
محمد رشاد
تحدث محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن آخر تطورات تذاكر مباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء المقبل.

وقال «مرجان» في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي «هاني حتحوت» عبر شاشة «صدى البلد» "لا نريد سلبية ودائمًا نحاول تطوير السلبيات في كل مباراة".

وتابع : دائمًا ما نقوم بتوزيع التذاكر بالتساوي بين الأعضاء والجماهير وقمنا بطرح 10 ألاف تذكرة منذ أيام قليلة ونفذت".

وواصل مرجان تصريحاته بالقول: "فوجئنا خلال الإجتماع الأمني للمباراة بمسئولي الأمن يخطروننا أن القرار هو السماح لـ 8500 عضو بالجمعية العمومية فقط وسجلنا اعتراض على هذا القرار بسبب رغبتنا في حضور الجماهير وطرحنا التذاكر بالفعل".

وأضاف" "فوجئنا باللواء ثروت سويلم يصرح بالقرار، ومازال هناك وقت لإجراء اتصالات من أجل الوصول لأفضل قرار قبل انطلاق المباراة".

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