أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي يظهرون في مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. فيديو

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تلقى إخطارًا من جانب مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإمكانية حضور أعضاء الجمعية العمومية لمباراة وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال «مرجان» في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي «هاني حتحوت» عبر شاشة «صدى البلد»: "الاتحاد الأفريقي له 640 مقعدا في ملعب المباراة بفئات متنوعة حسب اللوائح".



وأضاف: "نجهز الاستعداد اللائق بأعضاء الجمعية العمومية للكاف في مباراة وفاق سطيف على استاد السلام الدولي".