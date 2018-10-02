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حوادث

حبس المتهمين بسرقة مطعم شهير بالدقي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:19 ص
المتهمين
المتهمين
ندي حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين بسرقة مطعم شهير بمنطقة الدقي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، نجحت في كشف لغز سرقة خزينة مطعم شهير بمنطقة الدقى.

وأشارت تحريات المباحث التى أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن وراء ارتكاب الواقعة، عاملا بالمحل استعان بثلاثة من أصدقائه، وقاموا بسرقة خزينة المحل عقب إغلاقه واستولوا على مبلغ 38 ألف جنيه حصيلة اليوم.

وأوضحت التحريات التى جرت بمعرفة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، أنه بمجرد تلقى البلاغ من مدير المطعم، باكتشاف سرقة الخزينة من فرع المطعم بشارع مصدق تم تشكيل فريق بحث وتحر، وفحص العاملين بالمطعم، وتوصلت التحريات إلى أن أحد العاملين بالمطعم اتفق مع ثلاثة من أصدقائه، وسرقوا حصيلة يوم عمل بالمطعم تقدر قيمتها بـ38 ألف جنيه.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي والرائد حسام العباسي معاون المباحث من ضبطهم، بعد استئذان النيابة العامة، وسجلت القوات اعترافات المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الدقي للتحقيق.


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