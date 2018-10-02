بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور

للمرة الأولى من نوعها قام طلاب مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية بمحافظة الأقصر بعمل الدعاية الانتخابات لاتحاد الطلاب عن طريق محاكاة لافتات الانتخابات التقليدية.
أما الطالب آدم عبد الغنى رمز النجمة قام بعرض برنامجه الانتخابي فى مجموعة سطور على لافتة، والطالب أحمد محمد رمز الشمس حملت لافتة خاصة به عبارة "هيا للديمقراطية .. من طلب العلا سهر الليالي"، فيما حملت لافتة الطالبة نورهان أشرف عبارة "معا نحو مستقبل أفضل".
ومن جانب آخر تناولت صفحات التواصل الاجتماعي بالأقصر الموضوع بعمل إسقاطات على الانتخابات البرلمانية والبعض الآخر قام بالتعليق بطريقة طريفة على الموضوع منهم علق "ايه الجمال دا ممكن نشارك من بره المدرسة"، و"طب مفيش سكر وزيت لزوم الرشوة"، و"المفروض يوفروا مصاصات وبلالين لمحدودى الدخل"، و"كلنا ياسين رمز الحب ياسين ياسين حبيب الملايين".