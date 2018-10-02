بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور

للمرة الأولى من نوعها قام طلاب مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية بمحافظة الأقصر بعمل الدعاية الانتخابات لاتحاد الطلاب عن طريق محاكاة لافتات الانتخابات التقليدية.



وبطريقة طريفة وجديدة قام الطلاب بكتابة لافتات بخط يدهم تحمل عبارات "زملائى وزميلاتى من اجلكم رشحت نفسي".. كتبها الطالب أحمد عصام ويحمل رمز الكرة، و"انتخبوا صديقكم ياسين" للطالب ياسين حجاج يحمل رمز المفتاح، و"هدفى المحافظة على مدرستي" للطالبة نادين مجاهد رمز الشمسية

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أما الطالب آدم عبد الغنى رمز النجمة قام بعرض برنامجه الانتخابي فى مجموعة سطور على لافتة، والطالب أحمد محمد رمز الشمس حملت لافتة خاصة به عبارة "هيا للديمقراطية .. من طلب العلا سهر الليالي"، فيما حملت لافتة الطالبة نورهان أشرف عبارة "معا نحو مستقبل أفضل ".