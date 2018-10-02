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أصل الحكاية

بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:36 م
جانب من دعايا التلاميذ
جانب من دعايا التلاميذ
شمس يونس
للمرة الأولى من نوعها قام طلاب مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية بمحافظة الأقصر بعمل الدعاية الانتخابات لاتحاد الطلاب عن طريق محاكاة لافتات الانتخابات التقليدية.
بلالين ومصاصات بدلا
وبطريقة طريفة وجديدة قام الطلاب بكتابة لافتات بخط يدهم تحمل عبارات "زملائى وزميلاتى من اجلكم رشحت نفسي".. كتبها الطالب أحمد عصام ويحمل رمز الكرة، و"انتخبوا صديقكم ياسين" للطالب ياسين حجاج يحمل رمز المفتاح، و"هدفى المحافظة على مدرستي" للطالبة نادين مجاهد رمز الشمسية

أما الطالب آدم عبد الغنى رمز النجمة قام بعرض برنامجه الانتخابي فى مجموعة سطور على لافتة، والطالب أحمد محمد رمز الشمس حملت لافتة خاصة به عبارة "هيا للديمقراطية .. من طلب العلا سهر الليالي"، فيما حملت لافتة الطالبة نورهان أشرف عبارة "معا نحو مستقبل أفضل".
بلالين ومصاصات بدلا
وقال الأب شنودة نصيف الفرنسيسكاني إن المدرسة حريصة على غرس حب الوطن وبذور الديمقراطية في عقول وقلوب التلاميذ ليكون بمثابة نبت طيب ينمو في بيئة صحية ليفيدوا مجتمعهم وبلدهم في المستقبل.

ومن جانب آخر تناولت صفحات التواصل الاجتماعي بالأقصر الموضوع بعمل إسقاطات على الانتخابات البرلمانية والبعض الآخر قام بالتعليق بطريقة طريفة على الموضوع منهم علق "ايه الجمال دا ممكن نشارك من بره المدرسة"، و"طب مفيش سكر وزيت لزوم الرشوة"، و"المفروض يوفروا مصاصات وبلالين لمحدودى الدخل"، و"كلنا ياسين رمز الحب ياسين ياسين حبيب الملايين".
بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور
بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور
بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور
بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور
بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور
بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور
بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور
بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور
بلالين ومصاصات بدلا من السكر والزيت.. تجربة انتخابات ديمقراطية في مدرسة ابتدائي بالأقصر.. صور

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