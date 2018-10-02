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اقتصاد

القابضة للكيماويات: 861 مليون خسائر القومية للأسمنت خلال عام

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
علياء فوزى
قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام إنه تم ارسال الدراسة الفنية التى أعدها المكتب الاستشارى المكلف حول جدوى تشغيل شركة القومية للاسمنت من عدمها الى جميع الجهات الرسمية لتوضيح الاسس التى بناء عليها تم التوصية باغلاق الشركة.

أضاف مصطفى خلال الجمعية العامة غير العادية أن من يشكك فى الدراسة عليه تقديم دراسة علمية توضح الرأي الآخر مؤكدا أن استمرار تشغيل الشركة صعب ويعنى استمرار نزيف الخسائر وإنفاق مبالغ كبيرة دون عائد.

وحققت القومية للاسمنت صافى خسائر خلال العام المالى الماضى نحو 861 مليون جنيه.

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