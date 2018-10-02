وزير الطيران المدني يلتقي سفير كندا بمصر لبحث التعاون الثنائي

التقى اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بالسفير جيس داتون السفير الكندي بالقاهرة بمقر وزارة الطيران المدني لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وكندا في مجال قطاع الطيران المدني.



في بداية اللقاء هنأ سفير كندا الوزير على توليه مسئولية الطيران المدني متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق، كما رحب الوزير بالتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي المختلفة، وأكد أن هناك استثمارات واعدة يشهدها الجانبان خلال المرحلة القادمة.



كما تناول "الفريق"، وداتون تعزيز الاتفاقيات المشتركة في مجال صناعة النقل الجوي وبخاصة المشروعات الاستثمارية والتعاون في مجال صيانة وإصلاح الطائرات، وتطلع الجانبان إلى زيادة عدد الرحلات الجوية وكذلك رحلات الشحن الجوي بين البلدين بما يدعم التبادل التجاري في ضوء المكانة التي تحظى بها مصر كدولة هامة ومحورية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، هذا وناقش المصري وداتون سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة من كندا إلى المدن السياحية المصرية حيث أشار السفير إلى أن مصر تمتلك العديد من الأماكن السياحية التاريخية والثقافية التي يفضلها السائح الكندي.



من جانبه أضاف "المصري"، أن كندا تعد من الأسواق الواعدة في مجال تصنيع الطائرات، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالخبرات الكندية في هذا المجال والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر الحصول على طرازات مختلفة من الشركات العالمية المصنعة للطائرات بما يتماشى مع خطة الوزارة بالتوسع في مختلف الوجهات وتقديم أفضل الخدمات لعملائها.



وفى نفس السياق رحب داتون بالتعاون المثمر بين البلدين، وأشاد بالرؤية والاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها لتطوير منظومة النقل الجوي بالإضافة إلى مهارة وخبرة الكوادر البشرية والتي لاحظها خلال زيارته السابقة في إبريل الماضي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومركز تدريب مصر للطيران، كما أثنى السفير على الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولي وهو ما لمسه كمسافر دائم على متن رحلات مصر للطيران.



جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكندية AIR CANDA أعضاء في تحالف ستار العالمي، وتربطهما اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين، كما تسير مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا إلى تورنتو، وستصل إلى 4 رحلات أسبوعيا اعتبارًا من الجدول الشتوي الحالي.