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رياضة

حسام حسن يطالب اتحاد الكرة بعدم التعنت تجاه النادي المصري

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:23 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، أن فريقه يعاني من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات رغم أن هناك فريقا في الدوري لا يلعب ببطولة افريقيا ويتم تأجيل مباريات له.

وأضاف " حسن " خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام منافسه فيتا كلوب، أن الأهلي الموسم الماضي كان يتم تأجيل كل مبارياته لكن الان يتم التعنت مع النادي المصري، وعلى اتحاد الكرة ان يعلم ان نادي المصري البورسعيدي يمثل مصر ولا يمثل نفسه.

جدير بالذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، يواجه منافسه فيتا كلوب في الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية يوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء.

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