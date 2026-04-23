رئيس مركز الخارجة يُنسق مع الطرق لتوصيل المرافق لمسجد بمنطقة زراعات شرق المدينة

قام اللواء ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، بمعاينة ميدانية لمسجد بمنطقة "بئر 10" الواقعة وسط زراعات الأهالي شرق مدينة الخارجة، وذلك ​استجابة فورية لمطالب المواطنين.

​وتأتي هذه المعاينة تنفيذاً لوعد المحافظ لأحد المواطنين خلال تفقدها للمنطقة، حيث وجهت سيادتها بدراسة توصيل المرافق للمسجد الذي تم بناؤه بالجهود الذاتية من قبل المزارعين ويتبع إدارياً لمديرية الأوقاف، وذلك تيسيراً على رواد المسجد من أصحاب المزارع والعاملين بالمنطقة.

​وقد قام اللواء ياسر كمال الدين بالمعاينة على الطبيعة للوقوف على الاحتياجات الفنية، وأجرى تنسيقاً مباشراً مع مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة لضمان تنفيذ أعمال توصيل المرافق وفقاً للمعايير الفنية، وبما لا يعيق حركة المرور أو الطرق الزراعية المحيطة.

​وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لا تدخر جهداً في دعم المبادرات الأهلية التي تخدم قطاعاً عريضاً من المزارعين، خاصة في المناطق التنموية الجديدة بشرق المدينة، مشدداً على سرعة الانتهاء من الإجراءات لخدمة بيوت الله وتلبية احتياجات المواطنين.