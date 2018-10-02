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تعليم

صيدلة بنات الأزهر تستقبل الطالبات الجدد وتكرم المتفوقات.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:56 م
صدى البلد
محمد شحتة
نظمت كلية الصيدلة بنات الأزهر حفل استقبال للطالبات الجدد وتكريم المتفوقات والمتميزات في الأنشطة الطلابية، وذلك بحضور فضيلة الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم والدكتورة أماني الشريف عميدة الكلية والوكلاء ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقالت الدكتورة أماني الشريف عميدة الكلية إن الكلية حريصة علي تنظيم مثل هذه اللقاءات مع الطالبات وذلك لتعزيز قيم الانتماء لدى الطالبات وتعريفهن بأقسام الكلية المختلفة ومجالات سوق العمل المتاحة لهن .

وأكدت الشريف أن إدارة الكلية تعمل في ضوء توجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة والذى اكد على ضرورة حضور الطالبات كافة المحاضرات منذ بداية العام الدراسي بجانب المشاركة فى الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها إدارة الجامعة.
صيدلة بنات الأزهر تستقبل الطالبات الجدد وتكرم المتفوقات.. صور
صيدلة بنات الأزهر تستقبل الطالبات الجدد وتكرم المتفوقات.. صور
صيدلة بنات الأزهر تستقبل الطالبات الجدد وتكرم المتفوقات.. صور
صيدلة بنات الأزهر تستقبل الطالبات الجدد وتكرم المتفوقات.. صور

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